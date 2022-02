2002-2022 : vingt ans séparent deux générations de joueurs sénégalais, mais la jeune génération sait visiblement d'où elle vient. Preuve en a même été donnée lors du quart de finale victorieux face à la Guinée équatoriale. « Je suis surpris, car ils ne m'en ont pas parlé quand ils ont fait cette danse à la Bouba Diop, a avoué Aliou Cissé en conférence de presse, mardi à la veille de la demi-finale contre le Burkina Faso. Ses jeunes frères lui rendent hommage et toute une génération, celle de 2002, est une référence pour eux. Beaucoup de garçons nous ont suivis et certains me disent dans le groupe qu'ils couraient après notre bus. Et aujourd'hui, j'ai la chance de les entraîner. C'est émouvant, ils ont ces références et ça me touche. »

Cissé : « Un héritage qui a passé les époques »



Passée à la postérité pour son épopée lors du Mondial asiatique, l'équipe emmenée par le Français Bruno Metsu a aussi échoué sur la dernière marche de la CAN, battue la même année par le Cameroun en finale, au Mali (0-0, 2-3 aux t.a.b.). « C'est vrai, cette génération n'a pas gagné, mais tous les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs qui en ont fait partie ont donné du bonheur au peuple. On ne pourra jamais l'effacer. Est-ce que réussir dans le foot, c'est toujours gagner ? interroge Cissé, présent alors en tant que joueur. On a pu laisser un héritage qui a passé les époques. » Le Sénégal espère cette fois enfin une issue heureuse.