Ses échecs de 2002 (comme joueur) puis de 2019 (comme sélectionneur)...

Cet échec d'il y a 20 ans, je ne pense même pas que Kalidou (Koulibaly, à ses côtés au pupitre) s'en rappelle. Il s'en est passé des choses depuis. On a connu des hauts et des bas, mais à force d'abnégation on se retrouve encore en finale. C'est une satisfaction. Quant au "jamais deux sans trois", je ne partage pas cette façon de penser. J'ai un groupe formidable, des joueurs ambitieux qui savent pourquoi ils sont là. Ces défaites du passé, on les a digérées. Les grands rendez-vous appartiennent aux grands joueurs et aux grandes équipes. A nous d'être de ceux-là !



L'histoire qui pourrait se répéter...

Tout dans ces matchs se joue sur des détails, même des micro-détails. Ce sont ces détails, qui nous ont coûté par le passé, que nous devons rectifier. Tout cela appartient au passé, on revient avec d'autres dispositions. On se sent meilleurs qu'en 2002 ou en 2019.



Ne pas revivre la désillusion de 2019...

Les données fondamentales de la rencontre restent les mêmes. Une finale ne se joue pas, elle se gagne. Que les joueurs jouent sans pression, mais avec motivation et envie. J'espère que l'enjeu ne tuera pas le jeu, et surtout que l'équipe sera capable de gérer ses émotions.



Ne pas gagner serait un échec, selon Sadio Mané...

Les joueurs sont concentrés. On est arrivés ici avec un objectif précis. On est sur le bon chemin, mais il faut bien entendu terminer le travail. Pour parler d'échec, je trouve que c'est un peu tôt. Il faut que nous restions focalisés sur notre match. Il faut penser à jouer cette finale, ne pas laisser la pression et tout ce qui se dit autour nous affecter. Pour cela, il faut être bien concentrés et penser à bien profiter. Jouer une finale, c'est une chance que peu de joueurs ont dans une carrière. Nous ferons tout pour être présents le jour J.



Mané vs.Salah ou Sénégal vs.Egypte ?

Ce sont deux joueurs qui sont en train de marquer leur temps, alors cette comparaison est inévitable. Mais j'aimerais mieux que ce ne soit pas le cas. Bien entendu, nous allons travailler pour réduire la marge d'action de Mohamed Salah. Sadio, lui, sait qu'il joue pour le Sénégal. L'important n'est pas que lui brille, mais que lui et l'équipe brillent.



Une Egypte affaiblie (sans son sélectionneur, suspendu, et 4 joueurs, indisponibles, et avec 90 minutes de plus dans les jambes et un jour de récupération en moins)...

Je peux vous garantir que l'Egypte ne sera pas affaiblie. C'est une équipe expérimentée. Et je ne crois pas au facteur fraîcheur au haut niveau, en tout cas en début de partie. Ils sont au point physiquement et joueront pour leur pays, avec ou sans coach sur le banc. En 2017, ils étaient déjà en finale, en 2019 non, mais c'est une équipe constante au très haut niveau. Ses joueurs viennent de grands clubs, ils connaissent les réalités africaines. Donc, je ne vois pas du tout l'Egypte arriver en victime...



L'Egypte, un épouvantail ?

C'est une équipe qui joue avec beaucoup de caractère, avec une philosophie de jeu et une façon d'aborder les matchs bien à elle. Je dirais que c'est l'équipe arabe la plus "africaine". Les joueurs du Zamalek et d'Al-Ahly sont rompus à tous les combats sur le continent... On s'attend à un match difficile. L'Egypte a battu des grands d'Afrique pour en arriver là. Nous avons bataillé contre des équipes en forme, comme la Guinée équatoriale et le Burkina Faso. Si les deux équipes en sont là, c'est qu'elles le méritent.