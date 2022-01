Roger Milla crée la polémique avant la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations, qui s’apprête à démarrer au Camerounn, est perturbée par de nombreuses polémiques. Et, comme si cela ne suffisait pas, Roger Milla en a rajouté une nouvelle et qui ne fait pas honneur au grand joueur qu’il était. L’ancienne star des Lions Indomptables s’en est pris vendredi aux représentants du football maghrébin, mais aussi à leur peuple général.

Milla en croisade contre les Maghrébins

Alors qu’il était questionné sur des controverses qui s’étaient produites dans les hauts lieux de la CAF, et qui avaient failli aboutir au report de la CAN, le héros du Mondial 1990 a déversé son venin sur ceux qu’il estime comme de simples invités en Afrique. "Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé, a-t-il commencé par déclarer dans un entretien à TV5. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal. S’ils ne sont pas Africains, qu’ils aillent jouer pour l’Europe, pour l’Asie ou bien pour d'autres, mais qu’ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué sur le continent africain. Et nous les avons d’ailleurs acceptés, donc je ne vois pas pour quelle raison aujourd’hui, ils continuent à mal parler des autres pays et de l’Afrique, ce n’est pas normal."

Les propos de Milla (69 ans) ont déjà été fortement relayés sur les réseaux sociaux et lui ont valu de vives critiques.