Hector Cuper ne craint pas de trancher dans le vif. Le sélectionneur argentin de la RD Congo a communiqué vendredi une liste renouvelée de 25 joueurs pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Cédric Bakambu et plusieurs cadres (Chancel Mbemba, Christian Luyindama, Dieumerci Mbokani, Paul-José Mpoku) des Léopards ne figurent pas, pour des raisons diverses, dans cette escouade composée principalement d'éléments basés en Europe.



La RD Congo recevra le Gabon le 4 juin, avant de se déplacer au Soudan quatre jours plus tard dans ce groupe I des éliminatoires de la CAN 2023, qui abrite également la Mauritanie.