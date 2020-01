Prolongé par le Togo, Claude Le Roy vise la qualification pour la CAN 2021

Claude Le Roy rêvait de boucler la boucle lors de la CAN au Cameroun, le pays où tout a commencé pour lui en Afrique. Prévue initialement en 2019, cette édition aura lieu en 2021, et le technicien français pourrait bien en être, sur le banc du Togo, pour ce qui serait ainsi la dixième phase finale de sa longue carrière. Le sélectionneur, dont le contrat était arrivé à son terme il y a quelques semaines, va poursuivre sa mission, entamée en avril 2016. Le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akpovy, l'avait annoncé sur RFI et le principal intéressé l'a confirmé à L'Equipe. Pourtant très contesté par les supporters des Eperviers, le coach de 71 ans reste donc en place, avec un double objectif de qualification de l'équipe, pour la CAN 2021 (c'est mal parti avec un point lors des deux premières journées) et le Mondial 2022.