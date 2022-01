Les matchs du Sénégal à la CAN 2021 n'ouvrent pas seulement des débats sur la qualité de jeu des Lions de la Teranga. Ces rencontres (une victoire 1-0 sur le Zimbabwe, puis un nul 0-0 avec la Guinée, ndlr) suscitent également des interrogations sur la pertinence de leur programmation. Les hommes d'Aliou Cissé ont joué ces deux premières rencontres à 14 heures, sur la pelouse du stade omnisports de Bafoussam. Si la ville de l'ouest du Cameroun n'est pas la plus chaude du pays, l'horaire n'a jamais été propice à la répétition des efforts et à la haute intensité.

Belmadi d'accord avec Mané

L'un des principaux intéressés s'en est ouvert devant la presse, vendredi. « Ce n'est pas évident. C'est malheureux de jouer deux fois de suite à 14 heures, alors que certaines équipes n'ont pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équitable. On n'est pas content », a lâché en zone mixte Sadio Mané.



Le maître à jouer du Sénégal n'est pas le seul à dénoncer ce manque d'équité. Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, se trouve dans le même cas. « Cela rend les choses difficiles, c'est un fait. Le Sénégal a joué deux fois à 14h. D'autres équipes jouent zéro fois à 14h, a dit le coach des Fennecs en conférence de presse. Les matchs à 14h sont évidemment préjudiciables du point de vue de la dépense d'énergie. » C'est dit.