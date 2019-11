Ouganda : Johnny McKinstry nouveau sélectionneur (officiel)

Special press conference to unveil the new @UgandaCranes head coach is underway at @OfficialFUFA house in Mengo pic.twitter.com/3QxPA63Zke — FUFA (@OfficialFUFA) September 30, 2019

. Après un intérim assuré par John Mubiru, le Nord-Irlandais va succéder au Français Sébastien Desabre, parti entraîner le club égyptien de Pyramids FC, après avoir conduit l'équipe en huitièmes de finale de la CAN 2019. Déjà passé sur les bancs de la Sierra Leone (2013-2014) et du Rwanda (2015-2016), le jeune technicien (34 ans) aura pour mission de qualifier les Cranes pour la CAN 2021 et de décrocher une place pour la Coupe du Monde 2022.