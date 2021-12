Voir cette publication sur Instagram















































Appelé à la barre en remplacement de Gernot Rohr,. Comme annoncé par l'intéressé lui-même,en fait partie, un mois après sa blessure au visage avec le Napoli. Le seul joueur de Ligue 1 retenu est l'ailier du FC Nantes,, auteur de 2 buts et 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison.Pour rappel, le Nigeria évoluera dans le groupe D, logé à Garoua, et se mesurera à l'Égypte, au Soudan et à la Guinée-Bissau.