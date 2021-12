Mauritanie : Pape Ibnou Ba, la touche sénégalaise

L'attaquant du Havre, Pape Ibnou Ba, est la principale nouveauté de la préliste de la Mauritanie pour la CAN 2021, dévoilée jeudi par le sélectionneur des Mourabitounes, Didier Gomes Da Rosa. Sénégalais de naissance, celui qui marqua 14 buts en Ligue 2 la saison dernière a dit oui à l’autre pays où il a des racines. « J’ai donné mon accord à la Mauritanie », a répondu le joueur de 28 ans l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Une approche patiente

Le résultat d'une approche patiente de la Fédération mauritanienne (FFRIM). « Des contacts [ont été] établis entre les deux parties (Bâ et la FFRIM) depuis plusieurs mois, a indiqué à l'APS une source proche de l'intéressé. A ma connaissance, il y a eu des discussions entre les deux parties, et c’est la famille du jeune footballeur qui avait pris l’affaire en main. Si on voit le potentiel des joueurs qui aspirent à jouer pour le Sénégal sans y arriver, on peut comprendre sa décision d’aller tenter sa chance là où la possibilité de jouer un tournoi de haut niveau comme la CAN lui est donnée. »

Trois renforts ont rejoint le projet

Pape Ibnou Ba n'est pas le seul trinational à rejoindre les Mourabitounes à l'occasion de ce stage de préparation à la CAN 2021. Outre Ba, deux autres joueurs font leur apparition dans cette liste de 30 joueurs : l'attaquant de Giresunspor, Souleymane Doukara, lui aussi d'ascendance sénégalaise, et le latéral droit de Nancy, Souleymane Karamoko, ont fait de même. « Nous avons rencontré huit joueurs, trois d’entre eux ont accepté de nous rejoindre. Pour les autres, il reste de la réflexion à faire. Ce sont des joueurs de qualité qui (...) ont accepté de rejoindre le projet mauritanien », s'est félicité Didier Gomes Da Rosa, appelé en remplacement de Corentin Martins pour relancer une équipe en perte de vitesse en 2021.