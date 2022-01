« On s'est battus avec nos armes, on a poussé jusqu'à la fin pour égaliser, pas avec la même réussite que lors des matchs précédents, a déclaré Romain Saïss, le défenseur et capitaine du Maroc après la défaite de son équipe face à l'Egypte (2-1, a.p.), dimanche en quarts de finale de la CAN 2021. On est tellement désolés pour les Marocains, qui attendent quelque choses en Coupe d'Afrique depuis pas mal d'années maintenant. On est très déçus pour eux. »



« On est bien entrés dans le match, on marque vite, on continue à pousser, dans l'ensemble on fait une bonne première mi-temps. On savait qu'ils allaient pousser en deuxième. Dans ces cas-là, il faut savoir faire le dos rond, mais on prend un but sur coup de pied arrêté, une situation sur laquelle on doit mieux faire. On a continué à essayer de se créer des occasions, mais ça n'a pas souri, a regretté le joueur de Wolverhampton, avant de conclure. Je suis très fier de tout le groupe, il y en avait beaucoup pour qui c'était la première CAN. C'était un contexte nouveau. »