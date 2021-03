Maroc-Burundi, sans enjeu mais pas sans intérêt

Le Maroc a peut-être rempli son objectif en se qualifiant pour la prochaine CAN avant la dernière journée des éliminatoires, mais il est encore loin d'être arrivé. Dès ce mardi (21h) face au Burundi, les Lions de l'Atlas vont pouvoir entamer leur préparation du rendez-vous continental qui est prévu début 2022 au Cameroun. C'est certainement pour cette raison que Vahid Halilhodzic n'a pas accepté de libérer Hakim Ziyech pour qu'il rejoigne Chelsea. Dans ce match sans enjeu, le sélectionneur du Maroc va pouvoir essayer de nouveaux schémas de jeu mais surtout tester la motivation de ses joueurs. Lui qui a fait de la détermination un des piliers de son mandat va pouvoir tester les progrès réalisés et surtout voir ce qu'il reste à faire.

« Nous avons eu des difficultés pour nous adapter, mais cela ne justifie rien. Quelques joueurs doivent fournir plus d’efforts quand ils jouent pour l’équipe nationale. L’ensemble de l’équipe a manqué de détermination et d’ambition », avait regretté Coach Vahid en conférence de presse après le triste match nul (0-0) ramené de Mauritanie vendredi dernier.

« Avec plus de détermination et d'envie »

Ce n'était pas la première sortie du Bosnien au sujet de l'état d'esprit de ses troupes. Alors qu'il avait déjà justifié la mise à l'écart de certains joueurs en raison de leur comportement pendant la dernière fenêtre internationale, en novembre 2020, Vahid Halilhodzic continue de demander des efforts à ses joueurs. Pour lui, le maillot marocain demande plus d'implication. Et il l'a martelé en préparation de la réception du Burundi. Ce mardi, lors d'un point presse organisé au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, le sexagénaire a une nouvelle fois alerté sur le fait qu'aussi talentueuse qu'elle soit, son équipe ne pourra pas ambitionner un sacre continental l'an prochain sans réaliser des progrès au niveau de l'attitude.

« Nous ne sommes qu’au début. On a un collectif assez intéressant. Avec plus de détermination et d’envie, surtout à l’extérieur, on peut aller loin. Je reste optimiste quand même », a prévenu celui qui a refusé que son équipe soit qualifiée d'exceptionnelle car elle court après un titre continental depuis 45 ans.

Si depuis l'automne 2019, les Lions de l'Atlas ont respecté les temps de passage, ils vont devoir passer à la vitesse supérieure pour mettre un terme à cette période de disette. C'est une nécessité pour que le football marocain retrouve ses lettres de noblesse et que l'équipe nationale obtienne des résultats aussi élevés que le talent de son effectif.