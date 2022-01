Maroc : Amallah-Tissoudali, le duo gagnant « made in Belgium »

⚽️ 1 but et 1 assist 🅰️ pour Selim Amallah 🇲🇦 face aux Comores 🇰🇲

Tarik Tissoudali, « un profil assez unique »

Selim Amallah, « un très grand potentiel »

, vendredi face aux Comores (2-0). Maîtrisée de bout en bout par les Lions de l'Atlas, cette rencontre de la deuxième journée du groupe C, le championnat belge :(28 ans, La Gantoise) à droite et(25 ans, Standard Liège) à gauche. Détendu après la qualification, le sélectionneur est revenu sur leur prestation en conférence de presse d'après-match.. Je ne sais pas combien de fois il pouvait marquer ou faire marquer. Mais pour son vrai premier match, j'en suis quand même satisfait, a d'abord estimé Vahid Halilhodzic, avant de se pencher sur le cas de. Il a lui aussi beaucoup d'activité, un, avec une capacité physique presque exceptionnelle, de temps en temps un peu déchet technique parce qu'il a tendance à vouloir trop en faire. Il, se marre le Franco-Bosnien. Défensivement et offensivement, il a fait un bon match. Il marque un but, mais il aurait pu en marquer deux ou trois. Dommage qu'il ait raté deux ou trois passes importantes. Bon, je suis peut-être un peu trop exigeant, mais je sais qu'ils sont capables d'en faire plus. »Pour aller plus loin, Football365 Afrique a demandé l'avis depour divers médias (L'Équipe, RMC Sport, Eurosport), au sujet des deux joueurs.Tarik Tissoudali est un joueur exceptionnel. Il, et à évoluer à un niveau supérieur. Cette année, c'est la sienne. C'est l'année de la confirmation. Ses qualités sont relativement uniques, puisqu'il s'agit d'un attaquant, petit de surcroît, extrêmement vivace, explosif, technique. Cette combinaison de qualités est due à sa. Il a réussi à transformer pour le football des qualités inhérentes à un autre sport.pour son attaquant de pointe à La Gantoise, Laurent Depoitre. Avoir à côté de lui un tel joueur de déviation lui ouvre énormément d'espaces et lui permet d'être très efficace. Là où il s'est encore amélioré, c'est dans la constance et l'efficacité. Il est certainement aujourd'hui. C'est en tout cas celui qui tente le plus de dribbles et qui en réussit le plus. C'est un joueur qui est beau à voir, que l'on a envie de regarder.Quand il est arrivé à Mouscron,, mais au très gros volume de jeu, et capable grâce à ce volume de jeu d'avoir des fulgurances. Je pense pour ma part que. C'est un joueur longiligne, au profil physique assez similaire à celui de Nacer Chadli. C'est extrêmement intéressant quand une équipe joue avec des milieux défensifs solides. C'est, qu'il est intéressant. Il fait aussi des différences grâce à ses frappes de balle. Sur coup franc direct ou dans le jeu, il est capable d'aller chercher une lucarne des 25-30 mètres. Avec Selim, c'est avant toute: lorsque le collectif ne tourne pas, il n'est pas forcément un leader qui va relever la qualité de l'équipe, mais c'est un joueur capable d'exploits individuels.