Mané Ballon d’Or, c’est possible ?

Pas de Coupe du monde ou d’Euro, pas de Ligue des champions pour Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi… Ce qui n’a pas empêché l’Argentin d’être sacré joueur de l’année Fifa The Best. Alors, Sadio Mané Ballon d’Or, est-ce réellement envisageable ? Pour beaucoup, et le vote The Best l’a d’ailleurs prouvé, c’est Virgil van Dijk qui est l’étendard du Liverpool champion d’Europe et magnifique vice-champion d’Angleterre. Et sur la fameuse ligne d’attaque, Mané est souvent difficilement dissociable de Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Là où le Sénégalais prend un temps d’avance, c’est grâce à sa Coupe d’Afrique des nations, achevée sur une finale perdue contre l’Algérie. Mais en allant dans ce sens, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, ne se prive pas de retourner le compliment (pour Dzfoot.com) : « C’est Riyad Mahrez qui mérite le Ballon d’Or africain. Mané avait dit qu’il aurait voulu changer sa Ligue des champions contre la CAN, c’est dire l’importance de cette compétition continentale. » Et Mahrez est champion d’Angleterre…

« On doit faire un cri du cœur, avait lancé Mané avant la finale de la CAN, pour la BBC. Ce n’est pas normal qu’on considère plus la Copa America ou l’Euro que la Coupe d’Afrique. Avec tout mon respect, il faut vraiment que ça cesse. » Mais le simple fait de rappeler cette triste vérité est déjà révélateur de ce qui devrait arriver le jour du grand résultat. Un top 5 serait probablement une juste et minimale récompense, un podium resterait presque dantesque face aux incontournables monstres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. « Je crois que je suis encore loin, regrette-t-il déjà, trop humble, pour L’Equipe. Mais je vais essayer de tout faire pour m’approcher un tout petit peu d’eux. » Aux jurés, surtout, d’agir.