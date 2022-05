Mali : Un vieux sorcier blanc sur le banc ?

Le dénouement est proche au Mali. En quête d'un sélectionneur depuis le limogeage de Mohamed Magassouba le mois dernier, la Fédération malienne de football aurait jeté son dévolu sur un vétéran du coaching. Selon les informations de SportNewsAfrica, l'instance aurait décidé de confier les rênes des Aigles à l'Allemand Winfried Schäfer.

Un poste d'adjoint pour Chelle ?

Préféré à l'ancien défenseur international Eric Chelle, qui pourrait se voir proposer les fonctions d'adjoint, le technicien de 72 ans n'est pas un inconnu sur le continent puisqu'il dirigea les Lions Indomptables du Cameroun trois ans durant et les conduisit à la victoire lors de la CAN 2002 au... Mali. Depuis, ce mercenaire du coaching a exercé dans des clubs du Moyen-Orient et d'Asie centrale, avec des mandats de sélectionneur de la Thaïlande (2011-2013) et de la Jamaïque (2013-2016). Il n'exerce plus depuis son départ d'Al-Khor (Qatar) en novembre 2021.