Mali : Les 28 Aigles pour la CAN, avec le revenant Bissouma

Le sélectionneur du Mali, Mohamed Magassouba, a communiqué la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN 2021. Aux côtés des incontournables Hamari Traoré, Amadou Haidara, Diadié Samassékou, Adama "Noss" Traoré et son homonyme Adama Traoré "Malouda", on note la présence d'Yves Bissouma. Reste à savoir si le milieu de terrain de Brighton, déjà rappelé de façon infructueuse au mois d'octobre dernier, reviendra effectivement en équipe nationale après une absence de plus de trois ans.

Les 28 Aigles :



Un stage de dix jours est prévu à Djeddah (Arabie Saoudite) avant la phase finale, qui verra les Aigles affronter la Tunisie, la Gambie et la Mauritanie dans le groupe F, logé à Limbé.