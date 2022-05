Nommé sélectionneur du Mali au début du mois, Eric Chelle a communiqué ce vendredi sa première liste, en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le mois prochain. Dans cette escouade de 26 joueurs dans la continuité de la dernière CAN, on note le retour de l'attaquant du Red Bull Salzbourg, Sekou Koita, victime en 2021 d'une rupture des ligaments croisés du genou. Sont en revanche absents les milieux de terrain Abdoulaye Doucouré (Everton), appelé pour la première fois en mars dernier, et Cheick Doucouré (Lens), qui a décidé l'été dernier de mettre l'équipe nationale entre parenthèses, à l'instar de son coéquipier ivoirien Seko Fofana.



Le Mali recevra le Congo le 4 juin, avant de se déplacer à Kampala (Ouganda) pour y affronter le Soudan du Sud, dans un groupe G qui abrite également la Gambie.