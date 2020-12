Les Fennecs retrouveront leur pelouse fétiche de Blida au printemps. "Le stade du Chahid Mustapha Tchaker sera fin prêt au mois de mars prochain et pourra accueillir éventuellement la dernière rencontre de la sélection nationale seniors face au Botswana, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-TOTAL 2021). Grâce à ces travaux de rénovation, le terrain a retrouvé ses couleurs et pourra de nouveau être exploité par le sélectionneur Djamel Belmadi et ses poulains", a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué. Depuis le début de ces travaux, les champions d'Afrique ont assuré leur qualification pour la prochaine édition de la CAN en recevant au stade du 5-Juillet à Alger.