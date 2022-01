Les Gabonais Aubameyang et Lemina rentrent dans leurs clubs

January 17, 2022 14:23 Les deux stars du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, positifs au Covid-19 avant le premier match de leur équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations, vont quitter la sélection et rentrer dans leurs clubs, respectivement Arsenal et Nice, a annoncé lundi leur sélectionneur Patrice Neveu.