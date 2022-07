Seko Fofana tel Andy Delort. Après avoir mis sa carrière internationale entre parenthèses avant la dernière CAN, le milieu de terrain ivoirien du RC Lens (27 ans, 4 sélections, 1 but) va retrouver les Eléphants à l'occasion de la prochaine fenêtre FIFA. « Le retour de Seko Fofana en sélection sera effectif en septembre prochain pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2023 », explique la Fédération ivoirienne sur son compte Facebook. Déjà qualifiée pour la prochaine CAN en tant que pays organisateur, la Côte d'Ivoire affrontera alors deux fois les Cœlacanthes des Comores.

Une rencontre avec Jean-Louis Gasset

Outre la certitude de disputer la prochaine CAN à domicile, début 2024, ce revirement n'aurait pas été possible sans une entrevue entre le dernier vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 et le nouveau sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset. Celle-ci a eu lieu ce vendredi à Rodez, où le joueur se trouve actuellement en stage de présaison avec les Sang et Or. « [Seko Fofana] s'est dit heureux et motivé de retrouver bientôt les Éléphants. Cette rencontre conviviale et positive rentre dans le cadre de la démarche du coach Gasset de rencontrer tous les internationaux ivoiriens susceptibles de faire progresser la sélection », précise la FIF sur le réseau social.