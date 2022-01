L’Égypte tient son billet pour les 8es / CAN 2021 (3e journée)

La sélection la plus titrée de l’Afrique sera bien au rendez-vous des 8es de finale de la CAN. Malgré sa défaite initiale contre le Nigeria, l’Egypte s’est invité sans trop de peines au prochain tour. Après avoir disposé du Guinée-Bissau (1-0), la sélection de Carlos Queiroz l’a emporté sur le même score face au Soudan.

Les Pharaons n’ont pas forcé leur talent contre leurs voisins. Ils se sont contentés d’un seul but dans cette partie. Mohamed Abdelmonem a débloqué la situation en faveur des siens à la 35e. D’une reprise de la tête, à la suite d’un corner d’Abdallah Said, il a propulsé le cuir dans les filets adverses. En seconde période, les Égyptiens se sont créés d’autres opportunités par l’intermédiaire de Salah (60e) et d’El Solia (66e) mais sans réussir à doubler la mise.

FULL-TIME! ⏰ #TeamEgypt 1-0 #TeamSudan

The Pharaohs advance to the knockout stages as Mohamed Abdelmoneim’s header seals the victory for the Egyptians. #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #EGYSDN pic.twitter.com/8vCTbo0nHr

