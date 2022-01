L’Égypte fait tomber la Côte d’Ivoire / CAN 2021 (8e de finale)

Après les oppositions de style et les combats héroïques, c'est un choc, un vrai, qui opposait la Côte d'Ivoire à l’Égypte au Stade de Japoma de Douala ce mercredi soir. Pour leur histoire, leur statut, leurs qualités individuelles, ces deux cadors avancent dans la compétition avec l'envie de tout renverser sur leur passage. Tout juste pourra-t-on relever le contraste entre la pléiade de stars de la Côte d'Ivoire et l'effectif plus homogène de l’Égypte, où Mohamed Salah polarise le jeu. Tactique, intense et indécis, ce rapport de force a surtout été fermé.

L’Égypte a eu le dernier mot



Dans la tenue du ballon comme dans le nombre d'opportunités créées, les deux formations se sont longtemps regardées dans les yeux. Et si chaque équipe a eu son temps fort, le match ne s'est jamais vraiment débridé. Frappant par à-coups, les Pharaons auraient pu débloquer la situation en début de match : Marmoush a vu son tir s'écraser sur la barre transversale suite à une mauvaise relance de Sangaré (17e), avant que le portier ivoirien ne se rattrape bien en sortant le grand jeu sur une frappe de Salah dans la foulée (21e).

De leur côté, les Éléphants ont cherché à prendre l'initiative du jeu, avec une réussite inégale. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure du premier acte pour les voir trouver des décalages mais El-Shenawy a veillé au grain face à Sangaré (38e) - dont l'astucieux ciseau aurait mérité mieux - ou Haller (45e+1). Après le repos, le gardien égyptien a encore sauvé les siens sur des opportunités franches du même Haller (70e) ou de Zaha (84e), dans une fin de match plutôt à l'avantage des Ivoiriens. Mais il était écrit que ce duel se déciderait aux tirs aux buts après des prolongations tout aussi ternes. Et à ce petit jeu, c'est l’Égypte qui a eu le dernier mot, Mohamed Salah propulsant les Pharaons en quarts après le raté de Bailly. L’Égypte sera difficile à faire tomber.