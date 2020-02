Le Maroc remporte la CAN de Futsal pour la deuxième fois consécutive

Félicitations au Maroc 🇲🇦 qui conserve son titre en #TotalAFCONFutsal2020 👏👏



Les Marocains ont dominé l'Égypte 5⃣-0⃣ en finale.



Les Lions de l'Atlas représenteront l'Afrique à la #FutsalWC 2020 en Lituanie en compagnie de l'Égypte🇪🇬 et de l'Angola🇦🇴



📷@CAF_Online pic.twitter.com/QPnT6AWqnO — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) February 7, 2020

, vendredi. Sur le parquet du Hizam Hall de Laâyoune, les Lions de l'Atlas, tenants du titre, n'ont pas laissé l'ombre d'une chance aux Pharaons d'Egypte, balayés sur le score sans appel de (5-0). Les hôtes pouvaient, quatre ans après leur premier sacre en Afrique du Sud, face à la même équipe égyptienne (3-2). Le Maroc fait ainsi son entrée dans le cercle très fermé des doubles champions de la discipline.Après six éditions,: outre les deux victoires marocaines (2016 et 2020), l'Egypte compte trois victoires (1996, 2020 et 2004), et laune (2008). Cette dernière équipe s'étaitplus tôt dans la journée, à l'occasion de la petite finale. Ce succès offre aux Palancas Negras un ticket pour la Coupe du Monde de Futsal 2020, qui aura lieu en Lituanie. A noter que cette CAN, disputée sur le territoire contesté du Sahara occidental avait vu l'Afrique du Sud et l'île Maurice se désister pour raisons diplomatiques.