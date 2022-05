Le Mali a son nouveau sélectionneur (officiel)

C'était attendu depuis la fin de la journée de vendredi. De rebondisement en rebondissement, Eric Sekou Chelle, 44 ans, sera bien le nouveau sélectionneur du Mali. L'ancien international a été choisi au terme d'un processus enclenché depuis le mois dernier et le licenciement de Mohamed Magassouba. Jeudi, c'est le nom du vétéran allemand Winfried Schäfer (72 ans) qui avait émergé comme futur sélectionneur. D'après nos confrères de Sport News Africa, l'ancien coach du Cameroun aurait été injoignable vendredi pour confirmer qu'il résiderait bien au Mali. Chelle est alors devenu la seule option.



ERIC SEKOU CHELLE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DES AIGLES

L'ancien défenseur des #Aigles, Éric Sékou CHELLE a été nommé ce vendredi 6 Mai par la Fédération Malienne de Football à la tête de la sélection nationale du #Mali.

Eric Chelle a fait une brève apparition dans le staff de Magassouba en mars dernier lors des barrages de la Coupe du monde 2022. Il était parmi les renforts du staff avec Cédric Kanté et autres Frédéric Kanouté. Désormais, c'est lui le patron. L'ancien entraîneur de Martigues aura pour objectif « la qualification du Mali pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui se déroulera en Côte d’Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023 », indique la Femafoot. L'ancien défenseur de Lens fera ses débuts le mois prochain, avec la réception du Congo (le 4 juin) et un déplacement en Egypte pour affronter le Soudan du Sud, quatre jours plus tard.