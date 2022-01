Le Cameroun veut poursuivre son sans-faute

L’équipe nationale du Cameroun a été la première à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en cours. Après deux victoires contre le Burkina Faso (2-1) et l’Ethiopie (4-1), les Lions Indomptables affrontent le Cap-Vert (3 points) ce lundi (17h en direct sur beIN SPORTS), dans le cadre de la dernière journée dans le groupe A. Et à première vue, l’on pourrait s’attendre à voir les Camerounais lever le pied contre les Requins Bleus. Que non ! La bande à Eric-Maxim Choupo-Moting a bien l’intention de jouer pour gagner. « Nous sommes dans cette compétition pour gagner. Nous avons envie d’aller jusqu’au bout. Il n’y aura pas de relâchement », a promis dimanche Antonio Conceiçao en conférence de presse.

« La meilleure équipe sera alignée »

L’objectif est donc clair : poursuivre le sans-faute. Même si l’adversaire peut paraître moins inquiétant sur le papier, le sélectionneur du pays hôte de la CAN 2021 veut rester prudent. « Nous savons que l’équipe du Cap-Vert va nous poser des problèmes dans le jeu, avoue le technicien portugais. C’est une équipe que nous connaissons assez bien, vu que nous les avions croisés lors des qualifications [0-0 et 3-1 pour le Cap-Vert, ndlr]. Nous connaissons leurs points forts et leurs points faibles. »

Gagner ce troisième match c’est bien, mais Antonio Conceiçao ne perd pas de vue le huitième de finale qui l’attend. L’entraîneur va laisser quelques joueurs au repos. Sans doute des joueurs comme Nouhou Tolo, qui a semblé ressentir une douleur vers la fin du match avec l’Ethiopie. Ce qui serait une aubaine pour Ambroise Oyong Bitolo, qui ne demande qu’à être titularisé pour une fois. Martin Hongla et Eric Maxim Choupo-Moting pourraient eux-aussi être relégués au rang de simples spectateurs. « Certains joueurs pourraient se reposer, notamment ceux qui ont pris un avertissement, a expliqué Conceiçao. Mais je ne crois pas que la modification sera très profonde, compte tenu de l'adversaire. La meilleure équipe sera alignée ». Par meilleure équipe, Antonio Conceiçao fait notamment allusion à André Onana, Michaël Ngadeu, André Frank Zambo Anguissa et surtout Vincent Aboubakar.

Aboubakar jusqu’au bout

Le capitaine des Lions Indomptables est une véritable gâchette. Il totalise 4 buts et a bien l’ambition de retourner dans son club, Al-Nasr, présenter le trophée de meilleur buteur du tournoi. Or, il se trouve que derrière, la concurrence bat son plein. Son coéquipier Karl Toko Ekambi, mais aussi le Tunisien Wahbi Khazri, le Malien Ibrahima Koné et le Malawite Gabadinho Mhango suivent avec 2 buts chacun. L’ancien joueur de Lorient et du FC Porto aura donc l’occasion de creuser un peu plus l’écart avec ses poursuivants ce soir. C’est tout le mal que son entraîneur lui souhaite : « C’est un excellent joueur. Il a un caractère de gagneur et une énorme envie d’aller toujours plus loin. Il est déterminé et veut écrire son nom dans l’histoire ».

Le Cameroun qualifié en faisant le show :