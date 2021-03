L’Algérie à 90 minutes du record

Djamel Belmadi ne décolérait pas. Alors que l’Algérie, tenante du titre et déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique, décrochait un match nul 3-3 en Zambie jeudi lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires, le sélectionneur des Verts avait encore en travers de la gorge certaines décisions arbitrales, comme les deux penaltys plus que discutables accordés aux Chipolopolos. Notamment le deuxième, pour permettre aux locaux d’égaliser à la 80e minute, suite à un contact peu évident entre le défenseur algérien Mehdi Tahrat et le Zambien Moses Phiri.



"C’est très difficile d’accepter le résultat de cette rencontre à cause de ce qui s’est passé. Il était impossible de gagner le match d’aujourd’hui contre la Zambie pour une raison que tout le monde connaît, a tonné Belmadi. Je ne peux pas blâmer les joueurs pour leur performance et leurs erreurs dans cette confrontation. Les joueurs ont fait ce qu’ils ont fait et ce qui s’est passé est hors de portée". L’ancien joueur de l’OM a ensuite dénoncé le comportement du sélectionneur zambien, qu’il accuse d’être venu espionner l’entraînement de l’Algérie…



Un drôle de déplacement, donc, pour les champions d’Afrique, qui ont dû faire face à d’autres soucis à leur retour au pays. Car Djamel Belmadi se retrouve bien malgré lui au cœur d’un conflit entre la fédération algérienne et le ministère des Sports. Des rumeurs d’une démission du sélectionneur ont ainsi circulé, avant que celui qui est sous contrat jusqu’en 2022 n’y mette fin. Mais ses joueurs ont tout de même tenu à lui apporter leur soutien à leur retour à Alger, par l’intermédiaire du défenseur lyonnais Djamel Benlamri. On a connu meilleure préparation pour le dernier match des qualifications, qui doit permettre aux Fennecs d’égaler un record appartenant à leur rival égyptien.

"Les joueurs aiment ça"

En ne perdant pas lundi soir à Blida contre une équipe du Botswana déjà éliminée, les Algériens, qui récupèrent Ryad Mahrez, Ismaël Bennacer, Aïssa Mandi, Saïd Benrahma et Sofiane Feghouli, aligneraient un 24e match consécutif sans défaite, le record pour une équipe africaine. Une série qui a débuté face au Togo en novembre 2018, juste après la seule défaite depuis l’arrivée de Djamel Belmadi, au Bénin. En cas de victoire ou de match nul lundi, ils tenteront de s’emparer seuls du record en qualifications de la Coupe du monde 2022, au sein d’un groupe où ils ont été relativement épargnés, en héritant du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti.



Mais leur coach ne veut prendre aucun match à la légère, et tenait d’ailleurs à préparer cette prochaine échéance lors des rencontres en Zambie et face au Botswana. Tout en évitant la défaite, car même si ce record peut paraître anodin "des petites choses comme ça sont importantes", avait rappelé Belmadi lors de son passage dans le Football Show : "Les joueurs aiment ça, on leur rappelle et ils veulent le battre."