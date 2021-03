L'Afrique du sud limoge son sélectionneur après l'élimination de la Coupe d'Afrique des nations

Cette décision intervient trois jours après la défaite des Bafana Bafana au Soudan (2-0) et leur échec à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est la quatrième fois lors des sept dernières éditions que les Sud-Africains, champions à domicile en 1996, ratent la qualification. Ntseki, 51 ans, avait été nommé en août 2019 dans un contexte controversé à la suite de la démission de Stuart Baxter peu après avoir emmené l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe des Nations en Égypte. Il n'avait auparavant jamais été à la tête d'une équipe senior.

L'ancienne star de l'équipe sud-africaine Benni McCarthy, qui entraîne actuellement le club de Premiership sud-africain AmaZulu remonté à la 5e place du championnat sous sa direction, a été mentionné parmi les possibles successeurs de Ntseki. "Benni connaît le jeu au plus haut niveau, il a joué et marqué au plus haut niveau. Il a maintenant imposé sa marque en tant qu'entraîneur. C'est un technicien qui devrait être capable de nous faire progresser", a notamment estimé Clive Barker, entraîneur de l'équipe victorieuse de la Coupe des Nations 1996.

Eric Tinkler, milieu de terrain de l'équipe nationale en 1996, immédiatement disponible, pourrait également être envisagé pour pourvoir le poste en urgence, les qualifications pour la Coupe du monde 2022 débutant le 31 mai.