La Gambie se donne « 20% de chances » contre le Cameroun

Après avoir gagné trois de ses quatre matchs depuis son arrivée sur le sol camerounais, la Gambie se présentera sans complexes face au Cameroun, samedi à Douala (17h) face au Cameroun en quarts de finale de la CAN 2021. « Sur ce match, le Cameroun, une des plus grandes nations du football africain voire mondial, est largement favori, je donne à mon équipe 20% de chances de passer, a déclaré Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, en conférence de presse. Mais nous avons l’habitude et depuis ma prise de fonction, ça a été toujours le cas, nous avons eu à faire contre plus fort que notre équipe et nous avons réussi à nous en sortir. Contre le Cameroun, nous n’aurons pas peur, nous allons jouer notre chance à fond, c’est un match bonus. Nous avons visité Limbé, Bafoussam et maintenant Douala, nous avons envie de continuer à Yaoundé. »

« Le Cameroun aura la pression »

Révélation de cette 33e édition, le milieu de terrain offensif Ablie Jallow abonde dans le même sens que son coach. « Ce sera un match difficile mais nous sommes bien préparés pour aller chercher la victoire. Comme lors des précédents matchs, nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour passer. Le Cameroun sera accompagné par son public, c’est lui qui aura la pression, nous allons jouer notre jeu avec la ferme intention de passer ce cap. »