Initialement programmée entre le 9 janvier et le 6 février, la CAN 2021 sera finalement reportée d'un an. Cette édition aura lieu à la même période, en 2022. Un dénouement comparable à tous les grands tournois continentaux - Euro, Copa America - reportés suite à l'épidémie du Covid-19. Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) s'est réuni ce mardi par visioconférence pour entériner ce report. Sa décision devrait être officialisée de façon imminente.

L'hiver, période privilégiée



Plusieurs raisons motiveraient ce report : la première concerne évidemment la situation sanitaire liée au Covid-19 et son manque de visibilité. La seconde est liée à un calendrier déjà surchargé, qui incluait 4 dates à placer pour des matchs des éliminatoires alors qu'il ne restait que 2 dates FIFA. Si l'hypothèse d'un report de 6 mois a pu être envisagée, la solution d'organiser la compétition à la même période est privilégiée pour éviter la saison des pluies au Cameroun.