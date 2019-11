La Côte d'Ivoire démarre lentement, Madagascar également

La Côte d'Ivoire a éprouvé des difficultés à se défaire du Niger (1-0) ce samedi pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le joueur de Toulouse, Max-Alain Gradel a manqué un penalty en première période (23e). Le second coup de pied de réparation obtenu par les Éléphants a été transformé cette fois-ci, mais par un autre tireur. C'est Franck Kessie qui a donc inscrit l'unique but de cette rencontre.

Toujours dans ce groupe K, Madagascar a gagné son premier match de qualifications sur le même score face à l'Ethiopie plus tôt ce samedi. C'est le pensionnaire de l'Estac, Rayan Raveloson, qui a délivré les Barea (18e). Au classement, la Côte d'Ivoire et Madagascar sont à égalité parfaite en tête de la poule.