La CAN aura bien lieu à la date prévue (officiel)

Une journée aura suffi à lever les doutes. A l'issue de sa visite du stade d'Olembe, en périphérie de Yaoundé, Patrice Motsepe a annoncé que la CAN 2021, menacée par les desseins de la FIFA et les réticences des clubs européens, aurait bien lieu aux dates prévues, du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun. « Nous serons tous présents au Cameroun dans quelques semaines, a lancé le dirigeant sud-africain, plus détendu et prolixe qu'à son arrivée à Yaoundé. Je suis si fier du travail effectué. On peut se rendre compte de l'ampleur des engagements pris pour que les problèmes évoqués ces derniers jours soient réglés. Nous allons organiser cette CAN, en partenariat avec le gouvernement du Cameroun, le peuple du Cameroun, la CAF et le nouveau président de la Fédération camerounaise (Samuel) Eto'o. Nous sommes prêts à montrer au monde le meilleur du football africain, le meilleur de l'hospitalité africaine. Ce sera une CAN réussie, la plus réussie de toutes ! »

« Nous sommes tous Camerounais ! »

« Je serai présent à partir du 7 janvier. Donc si je suis là à partir du 7, tout le monde doit être là le 7, pour le coup d'envoi de l'épreuve le 9, a poursuivi Motsepe, avant de se lancer dans un plaidoyer "afroptimiste". Nous devons croire en nous, nous devons cesser d'être négatifs et sceptiques sur nos propres capacités. Parfois, nous sommes excessivement critiques vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous-mêmes n'avons pas confiance en les Africains, qui aura confiance en eux ? J'ai confiance en mes frères, je suis impatient, je suis fier, très fier d'eux, du gouvernement, de mon vieux "Eto'o-Eto'o-Eto'o" (rires), du vice-président de la CAF, de "mon frère" Véron. Notre génération doit être celle qui croit en les Africains. Nous pouvons organiser une compétition de football aussi qualitative que celle organisées en Europe et ailleurs dans le monde », a-t-il ajouté, avant de conclure. « Je vous donne rendez-vous le 9 janvier. Je serai là dès le 7 avec ma femme et mes enfants, parce que nous sommes tous Camerounais ! »

Patrice Motsepe doit donner une conférence de presse mardi après-midi (15h) au Hilton de Yaoundé.