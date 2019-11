La CAN 2021 devrait se jouer en hiver

La CAN en été ne devrait finalement pas faire long feu. Si l’on en croit les révélations faites par l’Equipe ce mercredi, la Confédération africaine envisage de revenir sérieusement à ses habitudes d’avant, à savoir un tournoi organisé durant l’hiver et en plein milieu de la saison. La raison principale de rétropédalage c’est l’organisation de la Coupe du Monde des clubs par la FIFA durant la période de l’intersaison. Cette compétition, élargie à 24 équipes, se déroulera pour la première fois en été en 2021.

L'officialisation de la CAF est imminente

La semaine dernière, le comité exécutif de la Confédération africaine s’est réuni à Caire (Égypte) pour évoquer la possibilité d’un retour en arrière. Et elle devrait selon toute vraisemblance être validée lors de la prochaine réunion des instances africaines qui se tiendra au Cameroun, le pays hôte de la prochaine CAN. Pour rappel, jusqu’à 2017 au Gabon, l’édition phare de l’Afrique s’est toujours disputée en hiver. Cela offrait des avantages, notamment par rapport aux conditions météorologiques qui étaient meilleures, mais aussi des inconvénients. La grande majorité des joueurs devaient manquer des matches importants avec leurs clubs européens respectifs. Un problème de taille qu’on a cru élucider, mais il n’a finalement pas pu peser face à la concordance des calendriers de la CAF et de la FIFA et qu’il était difficile de maintenir.