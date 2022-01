La CAF « précise » sur les positifs au Covid

Un certain flou demeure quant au protocole Covid en application à la CAN. Lundi, les Comores ont été contraintes d'affronter le Cameroun sans gardien de but de métier, sous prétexte qu'en vertu du règlement, un joueur doit observer cinq jours de quarantaine une fois qu'il a été testé positif au Covid-19. Placé à l'isolement pour une durée de 48 heures seulement, soit le temps écoulé entre son test positif et son test négatif, Ali Ahamada n'a pu garder les cages des Cœlacanthes.

Mais que contient précisément le document reçu dimanche en fin de journée par les sélections encore en lice ?Football365 Afrique a posé la question lors de la conférence de presse donnée mardi par la CAF.

« La commission médicale a décidé de réajuster les règles »

« La commission médicale a décidé de réajuster les règles, a confirmé le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba. Une des ces règles qui a été réajustée est la suivante : après avoir été testé positif et après cinq jours de confinement, le joueur doit subir des tests cardio-vasculaires afin de savoir s'il est apte à jouer. Il est important de faire ces tests, parce qu'après le Covid, on ne peut pas laisser un joueur aller sur le terrain comme cela. »

Quid alors de la jurisprudence Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon autorisé à s'installer sur son banc au premier tour après avoir été positif 24 heures durant puis négatif le matin du match en question ? La CAF n'a pas la réponse. « Quant au cas de l'entraîneur gabonais dont vous me parlez, je ne suis pas au courant », a répondu Mosengo-Omba. L'incertitude demeure dans cet épineux dossier.