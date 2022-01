Guinée : Trois joueurs positifs au Covid-19

La Guinée est arrivée au Cameroun ce vendredi, en provenance de Kigali, avec un groupe de 24 joueurs. Soit trois de moins que les 27 convoqués. Et pour cause : le Syli national déplore trois cas de contamination au Covid-19. Il s'agit du latéral Mikael Dyrestam, mais aussi des attaquants Seydouba Soumah et Morlaye Sylla (photo). Ce dernier, remarqué lors du dernier CHAN, doit faire un nouveau test PCR ce vendredi.

Un départ retardé

"Tous seront soumis au protocole en vigueur au Rwanda et rejoindront le groupe une fois qu'un test PCR négatif sera obtenu", précise la Fédération guinéenne de football dans un communiqué. A noter que deux membres du staff, le préparateur des gardiens Kémoko Camara et l'intendant adjoint Amadou Diallo, sont également positifs et n'ont pu s'envoler pour le Cameroun. La Guinée dispute son premier match de la CAN lundi, contre le Malawi à Bafoussam.