Guinée : Naby Keita, suspendu mais combatif

Un avertissement, reçu dans le temps additionnel de la seconde période, privera Naby Keita des huitièmes de finale de la CAN 2021, qui opposeront son équipe de Guinée au deuxième du groupe F (Mali, Gambie ou Tunisie). De quoi agacer le sélectionneur du Syli national, Kaba Diawara.

« Naby était en train de monter en puissance, on perd notre capitaine, notre meilleur joueur, notre star, et certainement Issiaga Sylla sur blessure », a regretté le coach, en conférence de presse. « On va jouer pour lui le huitième de finale, il a beaucoup donné, a ajouté le sélectionneur. Il fait partie des meilleurs joueurs africains, il voulait le prouver, il l'a fait ce soir en marquant un super but. »

« Un manque de concentration »

En zone mixte, Naby Keita a pris le temps de revenir sur cette rencontre qui n'a pas tourné comme la Guinée l'aurait voulu. « En première mi-temps, il y avait un manque de concentration, et on a sous-estimé cette équipe aussi. En deuxième mi-temps, on voulait revenir mais c'était trop tard. Ce n'est pas facile de jouer contre une équipe qui n'a rien à perdre et qui est déjà éliminée. Ils ont joué à fond, et ils ont gagné, » a résumé le porteur du brassard.

« Mon but ? Ce n'est pas le plus important, a-t-il assuré. L'équipe voulait finir première, c'était notre objectif. L'équipe a perdu aujourd'hui. On va se remettre au boulot pour préparer les huitièmes. » Des huitièmes de finale que le Syli disputera donc sans le joueur de Liverpool, mais aussi peut-être Issiaga Sylla. le latéral gauche semble s'être blessé musculairement tout seul en fin de rencontre, remplacé par Mory Konate (88e).