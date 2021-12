François Kamano ne sera pas à la CAN 2021 avec le Syli national de Guinée. Non appelé par Kaba Diawara, l'ancien Bordelais ne cache pas sa surprise. « J’ai appris comme vous hier ma non sélection en équipe nationale. Représenter son pays à la plus grande messe du football africain est une grande fierté pour tout joueur, hélas je ne serai pas au Cameroun pour cette grande fête », lâche t-il sur ses réseaux sociaux.



Mais le joueur du Lokomotiv Moscou (Russie) sera un des grands supporters de la Guinée : « De passage, je souhaite bonne chance aux joueurs convoqués, au staff technique et à la Guinée. Dans tout ça, c’est la Guinée qui gagne. » Agé de 25 ans et fort de près de 40 sélections, Kamano ne tire pas un trait sur le Syli. « Je continuerai à travailler pour servir ma nation, celle qui nous est commune, la Guinée. Travailler dur, pour y arriver », conclut-il.