Le sélectionneur de la Guinée, Kaba Diawara, a communiqué lundi sa liste de 27 joueurs pour la CAN 2021. Le successeur de Didier Six n'a pas hésité à trancher dans le vif : le milieu de terrain Mady Camara et l'attaquant François Kamano sont écartés. Les deux cadres payent leur absence au dernier regroupement du Syli national. Quant à Simon Falette, le défenseur subit les conséquences de son faible temps de jeu.



Le nouvel occupant du banc a privilégié de nouveaux visages, tels Lamarana Diallo (Grenoble), Saidou Sow (ASSE), Morgan Guilavogui (Paris FC), Mory Konaté (Saint-Trond), Aguibou Camara (Olympiacos) et l'Hispano-Guinéen formé au Barça Ilaix Moriba Kourouma (RB Leipzig). Bien entendu, les hommes forts tels que Naby Keita, Amadou Diawara ou encore Issiaga Sylla sont de la partie.



Début du stage de préparation le 26 décembre 2021 à Conakry. Le 28, la troupe s'envolera pour Kigali, où l'attendent deux matchs amicaux contre le Rwanda (2 et 6 janvier 2022). La Guinée évoluera dans le groupe B, logé à Bafoussam, avec pour adversaires le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe.



La liste de 27 du Syli national :



Gardiens de but : Aly Keita (Östersund, Suède), Ibrahima Koné (Hibernians PC Paola, Malte), Moussa Camara (Horoya AC, Guinée).



Défenseurs : Issiaga Sylla (Toulouse FC, France), Pa Konaté (Botev Plovdiv, Bulgarie), Saidou Sow (AS Saint-Étienne, France), Ibrahima Sory Conté (Niort, France), Florentin Pogba (Sochaux, France), Mohamed Aly Camara (Young Boys Berne, Suisse), Ousmane Kanté (Paris FC, France), Mickael Dyrestam (AD Xanthi, Grèce), Antoine Conté (CS Universitatea Craiova, Roumanie).



Milieux de terrain : Amadou Diawara (AS Rome, Italie), Ibrahima Cissé (Seraing, Belgique), Mory Konaté (Saint-Trond, Belgique), Moriba Kourouma (RB Leipzig, Allemagne), Mamadou Kané (Neftchi Bakou, Azerbaïdjan), Morlaye Sylla (Horoya AC), Aguibou Camara (Olympiakos, Grèce), Naby Keita (Liverpool, Angleterre), Ibrahima Sory Conté Maibra (Bnei Sakhnin FC, Israël).



Attaquants : Seydouba Soumah (Al Kuwait SC, Koweït), Morgan Guilavogui (Paris FC, France), Lamarana Diallo (Grenoble, France), Martinez Kanté (FC Kairat Almaty, Kazakhstan), Mohamed Bayo (Clermont, France), Sory Kaba (OH Louvain, Belgique)