Guinée : Florentin Pogba et Antoine Conté forfaits, 2 locaux en renfort

Double forfait dans les rangs du Syli national de Guinée en vue de la CAN 2021. Les coéquipiers de Naby Keita seront privés du défenseur de Sochaux Florentin Pogba, blessé au genou droit et à la cheville gauche, et de son homologue de l'Universitatea Craiova Antoine



Conté, de retour de blessure. L'ancien Rémois rate ainsi l'occasion de disputer sa première CAN.

Pour les remplacer, Kaba Diawara a convoqué deux joueurs du championnat local : le milieu de terrain du Horoya, Fodé Camara, et l'attaquant du Wakriya, Gaoussou Siby Youssouf.