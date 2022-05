Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, a été contraint de faire évoluer son groupe en vue des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, face à l'île Maurice et à la Sierra Leone. Confronté aux absences de l’emblématique gardien Jonas Mendy, des attaquants Joseph Mendy et Fréderic Mendy, Mamadou Tounkara Pelé ou encore Alexandre Mendy, ainsi que du Sochalien Steve Ambri, le technicien local offre à neuf joueurs la chance de connaître leur première sélection : le portier Fernando Embadje (Damanense), les défenseurs Sana Gomes (Hoah, Arménie), Adon Gomes (Dunkerque, France), les milieux de terrain Janio Bikel (Vicenza, Italie), Mamadi Camara (Reading U23, Angleterre), Zidane Augustini Benjaqui (Casa Pia, Portugal) et enfin les attaquants Madi Queita (Farense, Portugal), Dalcio Gomes (Ionikos, Grèce), José Embalo (Alashkert FC, Arménie) et Zinho Gano (Zulte-Waregem, Belgique), déjà convoqué en mars dernier. Les autres cadres, parmi lesquels les joueurs de Ligue 1 Fali Candé (Metz), Moreto Cassama (Reims) et Mama Baldé (Troyes), seront bien de la partie.



Les 23 Djurtus :



Gardiens de but : Maurice Gomis (Ayia Napa FC, Chypre), Manuel Mama Samba Baldé (Vizela, Portugal), Fernando Embadji (Damaense, Portugal).



Défenseurs : Jefferson Encada (Phaco, Egypte), Fali Candé (FC Metz, France), Sana Gomes (Hoah, Arménie), Adon Gomes (Dunkerque, France), Opa Sangatte (Châteauroux, France), Manconi Soriano Mané (Moreirense, Portugal), Jorge Braima Candé Noguiera (Farense, Portugal), Adon Gomes (Dunkerque, France), Eulanio Chipenda Gomes (FC Dallas, USA).



Milieux : Moreto Cassama (Reims, France), Alfa Sémédo Esteves (Vitoria Guimaraes, Portugal), Janio Bikel (Vicenza, Italie), Mamadi Camara (Reading, Angleterre), Zidane Augustini Benjaqui (Casa Pia, Portugal).



Attaquants : Mama Baldé (Troyes, France), Madi Queita (Farense, Portugal), Dalcio Gomes (Ionikos, Grèce), José Embalo (Alashkert FC, Arménie), Zinho Gano (Zulte-Waregem, Belgique), Piqueta Djassi (Al Shoalah, Arabie Saoudite).



La Guinée-Bissau affrontera l'île Maurice, le 9 juin à Marrakech (Maroc), avant de défier la Sierra Leone quatre jours plus tard, dans un groupe A qui abrite également le Nigeria.