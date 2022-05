Ghana : Trois nouveaux appelés, Addo et son staff prolongés

Le Ghana se met en ordre de bataille. Le sélectionneur intérimaire Otto Addo, par ailleurs en activité au Borussia Dortmund, a été conforté dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année 2022 de même que ses adjoints mais aussi Chris Hughton, ex-manager de Brighton et conseiller technique du staff national. La liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 a été communiquée dans la foulée.

Avec les Ayew, sans Partey

Riche de 33 éléments, elle comprend trois noms nouveaux : l'attaquant de Bristol City, Antoine Semenyo, auteur de 8 buts et 12 passes décisives cette saison, le défenseur polyvalent de Clermont Alidu Seidu (photo) et l'ailier de Bechem United, Augustine Okrah. Le staff enregistre les retours du capitaine André Ayew et des cadres Mubarak Wakaso et Richmond Boakye Yiadom, mais devra se passer de titulaires tels Alexander Djiku (Strasbourg), suspendu, et Thomas Partey (Arsenal), en phase de reprise après une blessure aux ischio-jambiers contractée en Premier League.

Les 33 Black Stars :

Gardiens de but : Joseph Wollacott (Swindon Town, Angleterre), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen, Belgique), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gall, Suisse), Richard Ofori (Orlando Pirates, Afrique du Sud).

Défenseurs : Denis Odoi (FC Bruges, Belgique), Alidu Seidu (Clermont, France), Gideon Mensah (Bordeaux, France), Abdul Rahman Baba (Reading, Angleterre), Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes, Portugal), Daniel Amartey (Leicester City, Angleterre), Joseph Aidoo (Celta Vigo, Espagne), Jonathan Mensah (Columbus Crew, Etats-Unis).

Milieux de terrain : Iddrisu Baba Mohammed (Majorque, Espagne), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol, Moldavie), Elisha Owusu (La Gantoise, Belgique), Mohammed Kudus (Ajax, Pays Bas), Daniel Kofi Kyereh (St.Pauli, Allemagne), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC, Chine).

Ailiers : Joseph Paintsil (Genk, Belgique), André Ayew (Al-Sadd, Qatar), Augustine Okrah (Bechem United), Osman Bukari (Nantes, France), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting Portugal, Portugal), Kamaldeen Sulemana (Rennes, France), Yaw Yeboah (Columbus Crew, Etats-Unis), Christopher Antwi-Agyei (Bochum, Allemagne).

Attaquants : Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Felix Afena-Gyan (AS Rome, Italie), Kwesi Okyere Wriedt (Holstein Kiel, Allemagne), Antoine Selorm Semenyo (Bristol City, Angleterre), Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor, Turquie), Braydon Manu (Darmstadt, Allemagne).

Les Black Stars recevront Madagascar le 1er juin à Cape Coast avant de se déplacer à Luanda (Angola) pour affronter la Centrafrique quatre jours plus tard. L'équipe s'envolera ensuite pour le Japon où elle participe à la Kirin Cup : les mondialistes se frotteront au pays hôte lors du match d'ouverture et joueront contre le Chili ou la Tunisie lors du dernier match de ce mini-tournoi.