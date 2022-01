Il s'en est fallu d'un arrêt exceptionnel de Yassine Bounou. En repoussant main opposée, au prix d'une fantastique détente, la frappe de Joseph Paintsil, le gardien du Maroc a privé le tonique milieu de terrain offensif, qui avait tout bien fait, du but qui lui tendait les bras. Après la rencontre, très disponible dans la zone mixte du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, l'intéressé faisait preuve de philosophie. « C'est un résultat décevant, mais nous devons l'accepter et nous projeter sur le prochain match. »

« Relever la tête »

C'est désormais le Gabon qui se profile à l'horizon des Black Stars. Même si les Panthères arriveront en confiance après leur victoire inaugurale face aux Comores, il en faut davantage pour effrayer le joueur de Genk. « Nous ne devons pas nous laisser abattre, il nous faut relever la tête, bien préparer cette rencontre et nous gagnerons. » Si toute l'équipe du Ghana se met au niveau affiché par Joseph Paintsil contre le Maroc, l'espoir est permis.