Ghana : Boye et Waris non retenus

(photo). Nommé sélectionneur du Ghana en janvier dernier, le technicien a communiqué mardi la liste desconvoqués pour les rencontres des 3eme et 4eme journées des, programmées les 27 et 30 mars prochains à Cape Coast puis à Omdurman. Sur cette liste comportant quatre joueurs évoluant au pays, on note les apparitions des ailiers Tariq Fosu (Brentford) et Eugene Ansah (Hapoël Ra’anana), tous deux convoqués pour la première fois. Une majorité des cadres (les frères Ayew, Thomas Partey ou Mubarak Wakaso) sont eux présents pour ces deux rencontres qualificatives du groupe C, mais point de trace de John Boye (Metz), de Majeed Waris (Strasbourg) ou encore d'Harrison Afful (Columbus Crew). Le milieu offensif du TP Mazembe, Torric Jebrin, est de ceux qui font les frais des choix du nouveau coach.Richard Ofori (Maritzburg United, Afrique du Sud), Razak Abalora, (Azam FC, Tanzanie) Richard Atta (Hearts of Oak).Kwadwo Amoako (AshantiGold), Andy Yiadom (Reading, Angleterre), Gideon Mensah (Zulte Waregem, Belgique), Nicholas Opoku (Amiens, France), Joseph Aidoo (Celta Vigo, Espagne), Kassim Nuhu (Fortuna Düsseldorf, Allemagne), Habib Mohammed (Asante Kotoko).Mubarak Wakaso (Jiangsu Suning, Chine), Alfred Duncan (Fiorentina, Italiey), Iddrisu Baba (Majorque, Espagne), Thomas Partey (Atletico Madrid, Espagne), Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland, Danemark), Christopher Antwi-Adjei (Paderborn, Allemagne), Tariq Fosu (Brentford, Angleterre), Samuel Owusu (Al-Fayha, Arabie Saoudite), André Ayew (Swansea City, Angleterre).Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Richmond Boakye Yiadom (Etoile Rouge Belgrade, Serbie), Eugene Ansah (Hapoël Ra’anana, Israël), Yahaya Mohammed (Aduana Stars).