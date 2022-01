Gambie : Six joueurs par chambre, le sélectionneur allume la CAF

Sensation du premier tour de cette CAN 2021, la Gambie aborde invaincue son huitième de finale contre la Guinée, lundi (17h) à Bafoussam. Mais si tout va donc pour le mieux sur le plan sportif, l'intendance ne suit pas. Le sélectionneur Tom Saintfiet ne s'est pas privé de le dire, ce dimanche en conférence de presse, dénonçant les conditions d'hébergement de son équipe par la Confédération africaine de football, à plus d'une heure et demie de route du stade.

"Nous avons six joueurs qui dorment dans une même chambre en plein Covid. Il y’a un manque de logistique à cette Coupe d’Afrique des Nations. On voyage toujours deux heures avant chaque match. On n’est pas respecté par l’organisation et c’est vraiment dommage. J’ai travaillé 14 ans en Afrique mais c’est du jamais vu, a lâché le technicien belge, avant de conclure. Un match doit se jouer dans un stade, sur une pelouse, mais pas ailleurs." Une manière de dénoncer les privilèges des présumées grandes equipes.