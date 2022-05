Les 25 Scorpions :



Gardiens de but : Baboucarr Gaye (Rot Weiss Coblence, Allemagne), Lamin Sarr (Eskilstuna, Suède), Modou Jobe (Black Leopards, Afrique du Sud).



Défenseurs : Omar Colley (Sampdoria, Italie), James Gomez (Horsens, Danemark), Kalifa Manneh (Taranto, Italie), Buba Sanneh (Sonderjyske, Danemark), Ibou Touray (Salford City, Angleterre), Muhammed Sanneh (Pohornie, Slovaquie) , Sulayman Bojang (Skeid, Norvège).



Milieux de terrain : Sainey Njie (Dunajska Streda, Slovaquie), Yusupha Bobb (Piacenza, Italie), Sulayman Marreh (La Gantoise, Belgique), Ebrima Darboe (AS Roma, Italie), Hamza Barry (LA Galaxy, Etats-Unis), Mattar Ceesay (AmaZulu , Afrique du Sud).



Attaquants : Musa Barrow (Bologne, Italie), Ablie Jallow (Seraing, Belgique), Buba Jobe (Norrby, Suède), Abdoulie Sanyang (Grenoble, France), Modou Barrow (Jeongok, Corée du Sud), Assan Ceesay (FC Zurich, Suisse), Muhammed Badamosi (Courtrai, Belgique), Dembo Darboe (Shakhtyor Soligorsk, Biélorussie), Lamin Jallow (MOL Fehervar, Hongrie).



La Gambie affrontera le Soudan du Sud, le 4 juin 2022 à Thiès (Sénégal), avant d'aller défier le Congo à Brazzaville quatre jours plus tard, dans un groupe G que complète le Mali.