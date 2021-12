Gabon : Une liste de 30 pour la CAN, Didier Ndong grand absent

Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a communiqué une première liste de 30 joueurs en vue de la CAN 2021. Deux des présélectionnés seront écartés avant l'annonce de la liste finale de 28 noms qui iront au Cameroun. La principale absence, celle de Didier Ndong, n'est une surprise pour personne. Le milieu de terrain paye son attitude du mois de novembre dernier. Le sociétaire du Yeni Malatyaspor avait alors refusé de rejoindre les Panthères, par solidarité pour Stéphane Nguema et les footballeurs membres de l’ANFPG (Association nationale des footballeurs professionnels gabonais) arrêtés et emprisonnés à Bongoville, en marge du rassemblement de l'équipe nationale.

Sur une liste sans surprise, et riche de tous les cadres (Lemina, Kanga, Aubameyang, Bouanga, Boupendza, Poko), on note par ailleurs l'apparition du binational Yannis N’Gakoutou. Ce joueur formé à l'AS Monaco et actuel sociétaire de Lyon La Duchère (National 2) offrira une solution supplémentaire dans le couloir droit, où Lloyd Palun reste incontournable. Blessé de longue date, le défenseur Aaron Appindangoye manque une nouvelle fois à l'appel. En son absence, c'est le jeune Sidney Obissa (AC Ajaccio) qui devrait seconder Bruno Ecuele Manga en charnière centrale. A moins que l'ancien Yrondu Musavu-King, aujourd'hui réfugié à Bengauru en Inde, ne fasse son retour.

Pour rappel, les Panthères du Gabon entreront en lice le 10 janvier 2022 contre les Comores, avant d'affronter le Ghana (le 14 janvier) et le Maroc (le 18 janvier).