"Le Burkina Faso ne nous a pas spécialement manœuvré. Il y'a eu une distribution de cartons (13 au total, un record !), je n'en compte plus et surtout un arbitrage que je n'explique pas. Je ne me plains pas, mais il va falloir que ça cesse", a regretté le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, après l'élimination de son équipe, dimanche à Limbé en huitièmes de finale de la CAN 2021. "C'est regrettable de perdre aux tirs au but à ce type de moment, mais nous allons rentrer au Gabon la tête haute." Le technicien français sort renforcé de cette CAN, que les Panthères achèvent comme en 2017 sans avoir perdu un match. Mais cette fois, l'équipe avait une âme.