Gabon : Musavu-King forfait pour la CAN

Mauvaise nouvelle pour le Gabon avant la CAN 2021. Rassemblées à Dubaï pour préparer une phase finale qui se joue dans un pays frontalier du leur, les Panthères vont devoir se passer de leur défenseur central Yrondu Musavu-King. Rappelé en équipe nationale par Patrice Neveu, le joueur de Bengaluru FC va rester en Inde pour soigner une blessure non précisée.

« Il y a quelques jours, j’ai discuté avec Musavu-King qui m’a dit toute sa volonté et détermination d’être à la CAN... Raison pour laquelle j’ai convoqué le joueur pour l’expédition au Cameroun. Récemment, j’ai reçu une correspondance de son club m’informant que notre joueur, pour cause de blessure, ne pouvait honorer la sélection. Ce qui est fort dommage pour nous », a déclaré le sélectionneur au quotidien L’Union.

Déjà privé d'Aaron Appindangoye (Sivasspor), le technicien français ne pourra pas associer Musavu-King à Bruno Ecuele Manga en charnière centrale. Le jeune Sidney Obissa (20 ans, 3 sélections), prêté cette saison par l'AC Ajaccio à l'Olympique Charleroi (D3 belge), tient la corde malgré son inexpérience.