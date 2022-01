Gabon : Aubameyang négatif, Neveu et Palun positifs

Soulagement et inquiétude en équipe nationale du Gabon. Le Covid continue de rythmer la CAN 2021 des Panthères. Mercredi, les joueurs et leur staff ont reçu la nouvelle qu'ils espéraient entendre depuis plusieurs jours : comme Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang a été testé négatif au Covid-19, lors des prélèvements PCR organisés par la CAF. Les vainqueurs des Comores vont pouvoir compter de nouveau sur leur capitaine et meilleur buteur.

Une défense à recomposer

Oui, mais voilà, le Covid est un virus qui circule, insidieusement, et frappe les uns quand il épargne les autres. Autrement dit, de nouveaux cas sont apparus dans la tanière. Et non des moindres : le sélectionneur Patrice Neveu et le latéral droit Lloyd Palun, auteur d'un excellent match face aux Coelacanthes, ont à leur tour été testés positifs ! Le technicien français sera dans l'impossibilité de coacher ses hommes face au Ghana, vendredi. L'ancien coach de la Mauritanie devra sans doute recomposer toute sa défense : outre Palun, Sidney Obissa et Gilchrist Nguema sont également à l'isolement pour les mêmes raisons.