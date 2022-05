Gabon : Aubameyang dit stop (officiel)

Pierre-Emerick Aubameyang et le Gabon, c'est fini. C'est l'information portée par la Fegafoot (Fédération gbaonaise de football) ce mercredi. Alors que le public attendait de voir si l'attaquant figurerait dans le groupe de Patrice Neveu pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le suspense a pris fin. "Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale", lit-on dans la note envoyée par Aubameyang et dévoilée par la Fegafoot.

L'attaquant du FC Barcelone n'était plus apparu en sélection depuis le début de la CAN 2021. Il avait alors été retiré du groupe, avec Mario Lemina, après avoir contracté le Covid-19. Certaines informations disaient que les deux cadres avaient été exclus pour avoir fait la fête. Les intéréssés avaient balayé d'un revers de la main ces rumeurs.

Et maintenant Lemina ?

Aubameyang met ainsi fin à une carrière internationale mouvementée, faite de hauts (un quart de finale à la CAN 2012 coorganisée avec la Guinée équatoriale) et de bas (une sortie au premier tour de l'édition 2017 à domicile). Mais l'intéressé souhaite n'en retenir que le meilleur. "Je garderai de bons souvenirs comme le jour où j'ai fait mes débuts à l'Omnisports, ou le jour où je suis rentré du Nigeria avec le Ballon d'Or africain. Et le partager avec tout le peuple fut un moment inoubliable", ajoute l'ancien Gunner.

Reste désormais à savoir si Mario Lemina répondra à l'éventuel appel du Gabon, alors que le Niçois avait lui aussi annoncé mettre un terme à sa carrière avec les Panthères, qui ont réussi en début d'année l'une de leurs meilleures CAN sans leurs deux joueurs vedettes.