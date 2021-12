Disputer la Coupe d’Afrique des nations constituerait un handicap pour certains clubs ou certains médias. C’est ce que l’on a pu comprendre notamment quand Sébastien Haller avait réagi à une question posée par un journaliste lui demandant s’il préférait jouer la CAN ou rester avec l’Ajax.



« Votre question montre le manque de respect pour l'Afrique. Est-ce que vous poseriez la même question à un joueur européen avant l’Euro ? », avait taclé le buteur ivoirien de l’équipe d’Amsterdam au cours d’une interview accordée au journal néerlandais De Telegraaf.



https://twitter.com/FIFProAfrica/status/1476921889327038466



Vendredi, c’est au tour de la branche africaine du Syndicat mondial des joueurs professionnels (Fifpro) de monter au créneau, appelant à respecter le football africain, ses joueurs et sa plus prestigieuse compétition. L'édition 2022 débutera le 9 janvier au Cameroun.



« Etre sélectionné est, en Afrique comme partout ailleurs, un objectif suprême pour chaque footballeur », souligne notamment le communiqué de FIFPro Africa.