La FIFA a publié mercredi la dernière actualisation de son classement mondial. Etablie après les deux dernières journées des éliminatoires de la prochaine CAN, jouées en mars, cette mise à jour est porteuse d'un certain nombre d'enseignements pour ce qui est de la zone CAF. L'Algérie (33eme), championne d'Afrique, et le Sénégal (22eme), son dauphin, perdent chacun deux rangs.

La Tunisie (26eme) reste stable, alors que le Nigeria (32eme) gagne quatre places et chasse les Fennecs du podium continental. Suivent le Maroc (34eme, -1), l'Egypte (46eme, +3) et le Ghana (49eme, +3 également) figurent dans le Top 50 mondial, dont sort le Cameroun (55eme, -5) et dont se rapproche la Côte d'Ivoire (59eme, +2). Eliminées de la CAN, la RD Congo (61eme, -1) et l'Afrique du Sud (75eme, -4) sont logiquement orientées à la baisse.